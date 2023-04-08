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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: بناءً على تعليمات وزير الجيش وتقييم الوضع، تقرر ارسال قوات إضافية يوم غد الى منطقة التماس والأغوار

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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