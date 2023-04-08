قناة العالم
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر عبرية: تضرر منازل مستوطنين جرّاء عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "معاليه جلبوع" شرق جنين
الصحة الفلسطينية: الصحة: استشهاد عايد عزام سليم اثر اصابته برصاص الاحتلال في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية
مصادر فلسطينية: مصادر عبرية تتحدث إطلاق 3 صواريخ من سوريا نحو الجولان السوري المحتل
مصادر فلسطينية: وسائل إعلام عبرية تتحدث عن سقوط صاروخين أطلقا من سوريا في منطقة مفتوحة بالجولان المحتل والاحتلال يفعل صافرات الانذار
مصادر عبرية: أنباء أولية عن عملية دهس قرب مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية
متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: بناءً على تعليمات وزير الجيش وتقييم الوضع، تقرر ارسال قوات إضافية يوم غد الى منطقة التماس والأغوار
مصادر فلسطينية: إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية
مصدر امني ايراني: اعتقال احد اعضاء منظمة "خلق" الارهابية لدى دخوله الاراضي الايرانية قادما من دولة البانيا
لجنة شئون الأسرى في صنعاء: استقبلنا اليوم 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقت سابق
لجنة شئون الأسرى في صنعاء: استقبلنا اليوم 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقت سابق
الصحة الفلسطينية: الصحة: استشهاد عايد عزام سليم اثر اصابته برصاص الاحتلال في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
المقاومة الفلسطينية.. فرض معادلات مواجهة جديدة
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠
أهم الأخبار
قوى المقاومة وفرض معادلات مواجهة جديدة.. استهداف مطار السليمانية يزيد الهوة بين الديمقراطي والاتحاد
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. نشطاء البحارنة يشتطادون غضباً ما فعله العدو بالمعتكفين بالاقصى
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥
انقلاب الصورة
حقيقة التنسيق المشترك بين الاميركيين والصهاينة في الاعتداءات علی سوريا
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨
خاص بالعالم- مراسلون
لبنان.. التصعيد العسكري وتطورات الملف الرئاسي
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤
خاص بالعالم- مراسلون
توجهات الاحتلال بين التصعيد والتهدئة ونظام عالمي جديد.. شرط روسي للتفاوض حول أوكرانيا
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
وسائل إعلام عبرية:
اطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل
130 ألف متظاهر خرجوا في تل أبيب ضد الإجراءات القضائية
استشهاد الشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في عزون بقلقيلية
بالفيديو..كتيبة نابلس تستهدف حاجز حوارة
الشيخ حسن البغدادي:
العدوان الهمجي على المصلين بالمسجد الأقصى لا يمكن السكوت عنه
السوداني و بارزاني: الاستمرار في اتخاذ الحوار لحل جميع الإشكالات
مقالات و تحليلات
ما رأيكم.. بمغامرة الكيان في المنطقة وخشيته من الحرب؟
هل تتأثر خطة 'بكين' للسلام في أوكرانيا بالضغط الغربي؟!
محور المقاومة متوثباً: فلسطين لم تعد وحيدة!
حَراك أميركي 'احترازيّ' في سوريا: واشنطن تترقّب اشتداد المقاومة
كيف تناغمت خطوة اوبك بلاس بخفض انتاجها مع الخطوة الروسية؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.