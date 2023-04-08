السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية: الصحة: استشهاد عايد عزام سليم اثر اصابته برصاص الاحتلال في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسائل إعلام عبرية: اطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل

130 ألف متظاهر خرجوا في تل أبيب ضد الإجراءات القضائية

استشهاد الشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في عزون بقلقيلية

بالفيديو..كتيبة نابلس تستهدف حاجز حوارة

الشيخ حسن البغدادي: العدوان الهمجي على المصلين بالمسجد الأقصى لا يمكن السكوت عنه

السوداني و بارزاني: الاستمرار في اتخاذ الحوار لحل جميع الإشكالات