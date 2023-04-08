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130 ألف متظاهر خرجوا في تل أبيب ضد الإجراءات القضائية

130 ألف متظاهر خرجوا في تل أبيب ضد الإجراءات القضائية
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

شارك نحو 130 ألف متظاهر في تل أبيب ضد الإجراءات القضائية رغم الأوضاع الأمنية.

العالم - فلسطين

ودعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية المتظاهرين إلى عدم إغلاق الطرق مساء اليوم في ظل الأوضاع الأمنية، بعد أن تم إغلاق ممرات أيالون في الأسابيع الماضية تقريبًا كل أسبوع بعد المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب.

وشق المتظاهرون في تل أبيب طريقهم في مسيرة من ساحة بيما إلى المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان، وارتدى العشرات منهم بزات سوداء ملثمين، وساروا خلف لافتة كتب عليها فرق غضب الديكتاتور، في إشارة إلى الحرس الوطني الذي وافقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على إنشائه تحت ديوان وزير الأمن الوطني.

وخلال الأسابيع الماضية، استخدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في شارع أيالون في تل أبيب، والتي خرجت تنديدا للإجراءات القضائية التي أعلنها رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المعارضين للتعديلات القضائية في تل أبيب، مضيفة أن مئات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا اليوم في أكثر من 150 موقعا ضد التعديلات القضائية.

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