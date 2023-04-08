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اطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل

اطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان السوري المحتل.

العالم - سوریا

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قال فيه إن صافرة إنذار فُعّلت إثر إطلاق صاروخين من الأراضي السورية نحو الجولان السوري المحتل.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي المحتلة وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا أن القناة 14 العبرية أعلنت أن 3 صواريخ أطلقت من سوريا نحو الجولان السوري المحتل، أحدها سقط في سوريا والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان السوري المحتل .

وافادت هيئة البث الإسرائيلية انه تم رصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.

واضافت انه "تم إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة، والآخر على ما يبدو في الأردن".

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وسائل إعلام عبرية: اطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل

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