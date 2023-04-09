سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

العالم - سوريا

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مواصلة قوات جيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي السورية.

وزعم أفيخاي أن ذلك يأتي ردا على عملية إطلاق الصواريخ الثانية التي وقعت في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

وادعى المتحدث باسم جيش الإحتلال، أن قذيفتين صاروخيتين من الثلاثة اجتازتا الأراضي الإسرائيلية؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية.

وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري.

وشهد هضبة الجولان المحتلة يوم السبت توترا كبيرا على الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين تجاها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.