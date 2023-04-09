الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر اليوم الأحد، إنه سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق. مضيفة أنه يجري التحقق من طبيعتها.

العالم - سوريا

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مواصلة قوات جيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي السورية.

وزعم أفيخاي أن ذلك يأتي ردا على عملية إطلاق الصواريخ الثانية التي وقعت في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

وادعى المتحدث باسم جيش الإحتلال، أن قذيفتين صاروخيتين من الثلاثة اجتازتا الأراضي الإسرائيلية؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية.

وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري.

وشهد هضبة الجولان المحتلة يوم السبت توترا كبيرا على الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين تجاها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

روابط ذات صلة

صواريخ جديدة من سوريا على مواقع صهيونية بالجولان

السيد الحوثي يأمل في ان ينتقل 'الاخوة في سوريا' الى ردع الصهاينة وردّ الضربات

اطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

السيد الحوثي يأمل في ان ينتقل 'الاخوة في سوريا' الى ردع الصهاينة وردّ الضربات

صواريخ جديدة من سوريا على مواقع صهيونية بالجولان

شاهد.. إصابة 6 أشخاص في عملية إطلاق نار جنوب القدس

السعودية تفرج عن 13 أسيرا يمنيا مقابل أسير سعودي

وسائل إعلام عبرية: اطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل