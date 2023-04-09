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نائب الرئيس الايراني: بإمكان ايران وروسيا ان تتحولا الى مركز لتصدير المواد الغذائية في المنطقة

نائب الرئيس الايراني: بإمكان ايران وروسيا ان تتحولا الى مركز لتصدير المواد الغذائية في المنطقة
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول للرئيس الايراني، يوم السبت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا يمكنهما من خلال الانتاج والاستثمارات المشتركة، ان تتحولا الى مركز لتصدير بعض المواد الغذائية في المنطقة لتلبية جانب من احتياجات دول المنطقة.

العالم - ايران

ولدى استقباله ايغور لوفيتين المساعد الخاص للرئيس الروسي، مساء السبت، أشار محمد مخبر الى زيادة تبادل الوفود السياسية والاقتصادية بين طهران وموسكو، وقال: من دواعي السرور ان تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين يمضي بوتيرة جيدة، وأن المتابعة الجادة والمستمرة من قبل قيادتي البلدين مهدت لرفع العقبات والإسراع في وتيرة تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا يمكنهما من خلال الانتاج والاستثمارات المشتركة، ان تتحولا الى مركز لتصدير بعض المواد الغذائية في المنطقة لتلبية جانب من احتياجات دولها.

من جانبه، اعلن ايغور لوفيتين استعداد موسكو للاستثمار في مجال الترانزيت والإسراع في تنفيذ المشاريع المشتتركة في مجالات الشحن والنقل، مضيفا: ان بلاده مستعدة لإبرام اتفاق التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف مع ايران لإنجاز هذه المشاريع.

وكان هذا اللقاء هو الخامس من نوعه بين المساعد الخاص للرئيس الروسي والنائب الاول للرئيس الايراني خلال الاشهر الستة الماضية.

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نائب الرئيس الايراني: بإمكان ايران وروسيا ان تتحولا الى مركز لتصدير المواد الغذائية في المنطقة

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