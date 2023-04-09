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الأردن: انفجار صاروخ بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

الأردن: انفجار صاروخ بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية بأن صاروخا انفجر في سماء منطقة وادي عقربا الأردنية المحاذية للحدود السورية،مما أسفر عن سقوط شظاياه في المنطقة نفسها.

العالم - الأردن

وأشار المصدر طبقا لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إلى أن الصاروخ انفجر في تمام الساعة 10:25 مساء أمس السبت، ما أسفر عن سقوط شظايا في المنطقة دون وقوع أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وأضاف المصدر العسكري الأردني، أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة، ستتعامل مع موقع حادث انفجار الصاروخ.

وأضاف المصدر العسكري، أن الجيش الأردني، ماضي في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة، وأهاب بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع.

وفي وقت سابق، أشار شهود عيان، إلى سماع دوي انفجار في مدينة "إربد" شمال الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، زعمت في وقت سابق، إن صاروخين أطلقا من سوريا، باتجاه الجولان المحتل، سقط أحدها في منطقة مفتوحة، فيما أشارت وسائل إعلام، إلى سقوط الصاروخ الثاني سقط في الأردن.

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