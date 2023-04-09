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'لواء القدس' يتبنى إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل

'لواء القدس' يتبنى إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا مسؤوليته عن استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل الليلة الماضية.

العالم - سوريا

وقال الفصيل في بيان مقتضب فجر اليوم الأحد: "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

وأضاف: "نتوعد الكيان الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان".

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "شن غارات داخل سوريا ردا على قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة"، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنتي نيتور وآفنى إيتان بالجولان المحتل.

وأمر ما يسمى مجلس الجولان الإقليمي بفتح الملاجئ في جميع المستوطنات في جنوب الجولان المحتل وطُلب من المستوطنين البقاء في جانب الغرف المحصنة.

وذكر "المجلس" أنه بعد "إطلاق 3 صواريخ من سوريا، لم يرصد أي أضرار بشرية أو مادية".

وزعم جيش الاحتلال ان "قذيفتين صاروخيتين، من أصل ثلاثة أطلقت من الاراضي السورية، اجتازتا الأراضي المحتلة؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية"، وذلك بعد 5 ساعات فقط على استهداف الاراضي المحتلة بـ3 قذائف.

وفي وقت سابق أمس السبت، قال مصدر عسكري أردني إن صاروخا انفجر في الهواء بمنطقة وادي عقربا وسقطت شظاياه في المنطقة نفسها قرب الحدود السورية، فيما يبدو أنه أحد الصواريخ التي أشار إليها جيش الاحتلال، وقد أكد المصدر الأردني أن سقوط الشظايا لم يُحدث أي ضرر بالأرواح أو الممتلكات.

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