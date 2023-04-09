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60 مدينة مغربية تحتج ضد الغلاء

60 مدينة مغربية تحتج ضد الغلاء
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

احتج مئات النشطاء المغاربة، مساء أمس السبت، في عدة مدن مغربية رفضاً لـ"الغلاء غير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية"، الذي تشهده الأسواق المحلية منذ أسابيع وأثرّ على القدرة الشرائية للمغاربة.

العالم- المغرب

وشهدت أكثر من 60 مدينة مغربية منها طنجة وتطوان (شمال) وآسفي (غرب) ومراكش وبني ملال (وسط) ووجدة (شرق) والدار البيضاء ومكناس (شمال) والرشيدية (جنوب شرقي) وورزازات (جنوب) تجمع المئات في الساحات العمومية بوقفات احتجاجية دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية" تحت شعار "نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، من أجل مطالبة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية من أجل تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها"، وفق بيان المنظمين.

وانتقدت الجبهة "الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها اللحوم والأسماك والخضر"، إلى جانب "الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمر رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي".

وطيلة الأيام الماضية، دعت الجبهة إلى تعبئة المواطنين تحت شعار: "قهرتونا" و"باركا من الحكرة"، للمشاركة بفعالية في الوقفات التي احتضنتها المدن المغربية.

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60 مدينة مغربية تحتج ضد الغلاء

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