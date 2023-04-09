أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 9 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان ..

هلع نتنياهو من دخول مواجهة مفتوحة مع قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية .

- جمهوري اسلامي ..

السيد حسن نصر الله يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي.

- آفتاب يزد ..

حركة أنصار الله تتحدث عن توصل صنعاء والرياض لتفاهم بشأن إنهاء الحرب باليمن .

- اطلاعات ..

حركة أنصار الله والسعودية تتوصلان لإتفاق لإنهاء الحرب , والإمارات تبدأ بسحب قواتها من اليمن .

- وطن امروز ..

إزالة أجواء التوتر من المنطقة بمعزل عن أمريكا.. مسار تحسن كبير في العلاقات الإيرانية العربية .

قدس ..

أجراس نهاية النفوذ والهيمنة الأمريكية بدأت تقرع بشدة في المنطقة.

- ابرار ..

وزارة الخارجية .. مواقف وتصرفات حكومة جمهورية أذربيجان تتنافي بشكل صارخ مع أصول الجيرة.

- ارمان ملي ..

العراق يطالب تركيا بتقديم إعتذار رسمي على غارتها الجوية على مطار مدينة السليمانية .

- ارمان امروز ..

أنباء عن وصول وفد سعودي لطهران للإعداد لترتيبات إستئناف العلاقات وإعادة إفتتاح السفارات.

- كيهان ..

البرلمان الباكستاني يعطي الضوء الأخضر للجيش لبدء عمليات واسعة ضد حركة تحريك طالبان.

- مردم سالاري ..

مأزق أوروبا في الصراع بين أمريكا وروسيا والصين..فشل زيارة ماكرون وفون درلاين لبكين .

- خراسان ..

صحف أمريكية تكشف عن أجواء غضب المخابرات المركزية من المصالحة الإيرانية السعودية.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها (أهمية هذا المسار)..

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية وكذلك الاعلان عن توصل الرياض وصنعاء لتفاهم بشأن انهاء الحرب في اليمن , حدثان بالغا الاهمية على صعيد تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وتطوير اواصر التعاون والتنسيق بين بلدانها .

( إن إستئناف العلاقات الإيرانية السعودية , حدث إستراتيجي بإمتياز من شأنه تعزيز التعاون والتفاهم بين البلدين والحد من التدخلات الأجنبية )

وبالتزامن معه, جاءت الانباء التي تتحدث عن تبلور حل للازمة اليمنية بتوصل الفرقاء لاتفاق لانهاء الحرب في اليمن وايقاف نزيف الدم , جاءت لتحمل المزيد من المؤشرات الايجابية البالغة الاهمية على صعيد تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

ان الاجواء الحالية تبشر بدخول بلدان وشعوب المنطقة لمرحلة انتعاش التعاون المشترك وايجاد ارضيات قوية لحل اية مشاكل عالقة عبر الحوار البناء . ان انهاء الحرب باليمن من شأنه ان يعيد اواصر الأُخوة والتعاون والثقة في علاقات الجيرة وسيضع حدا لتدخلات القوى الاجنبية في شؤون المنطقة .

2- جوان ..

في مقالها ( الإمارات تبدأ بسحب قواتها من اليمن ) كتبت صحيفة جوان ..

المصالحة الايرانية السعودية والاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية , تطورٌ لم يَحِلَّ عقدةً الخلافات الدبلوماسية بين البلدين فحسب بل ساهم ايضا في ايجاد اجواء ايجابية على صعيد الجهود الداعية لانهاء الحرب المؤسفة في اليمن .

( حركة أنصار الله اليمنية أعلنت مؤخرا عن توصل صنعاء والرياض لتفاهم مشترك لإنهاء هذه الحرب وإيقاف نزيف الدماء والدمار )

الى جانب ذلك وفي تطور ايجابي اخر بالغ الاهمية تحدثت انباء عن بدء الامارات بسحب قواتها والخروج عسكريا من اليمن .

ان كل هذه الاحداث والمستجدات تُنعش الامال بشأن بقرب انهاء الازمة الانسانية الرهيبة التي تعصف بالشعب اليمني منذ نحو تسع سنوات بسبب هذه الحرب , كما تُنعش هذه المستجداتُ امال ايجاد ارضيات صلبة للحوار بين بلدان هذه المنطقة لضمان الامن والاستقرار ولوضع حد لاية تدخلات واطماع اجنبية .

3- ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( فشل مباحثات ماكرون حول أوكرانيا ببكين)..

صحيفة اللوموند الفرنسية ترى ان ماكرون عاد الى باريس خالي الوفاض بعد فشل مباحثاتِه في بكين .

وحسب هذه الصحيفة لم ينجح ماكرون في اقناع نظيره الصيني بتغيير موقف بكين ازاء روسيا والحربِ في اوكرانيا.

وحسب محافل سياسية واعلامية فرنسية..

( الرئيس الصيني لم يقتنع رغم ترحيبه الحار بماكرون بالمنطق الذي طرحه الأخير في المباحثات والداعي لإدانة روسيا بشأن أوكرانيا)

وحسب هذه المحافل فأن بامكان الصين القيامَ بدور مؤثر لايجاد ارضياتِ بدء مفاوضات سلام بين طرفي النزاع في الحرب باوكرانيا.

ولكنْ من الخطأ مطالبةُ بكين باتخاذ موقف يتنافى مع علاقاتها التقليدية الوثيقة مع موسكو, لذلك فشِلت زيارة ماكرون ورئيسة المفوضية الاوروبية لبكين.

4- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشأن الباكستاني في مقالها ( عمليات عسكرية واسعة لإجتثاث تحريك طالبان )..

صادق مجلس الامن القومي الباكستاني على خطة عمليات عسكرية واسعة النطاق تستهدف القضاء على الجماعات والتنظيمات المسلحة وخاصة حركة تحريك طالبان وهي النسخة الباكستانية لطابان الافغانية .

( إن هذا القرار الذي يستهدف تحريك طالبان بالدرجة الأولى , يأتي بعد فشل أشهر من المفاوضات بين الحكومة وهذه الحركة المسلحة )

ان حركة تحريك طالبان كثفت خلال الاشهر الاخيرة من هجماتها وتفجيراتها الارهابية مستفيدة من انشغال اسلام اباد بقضايا الصراع السياسي الداخلي.

من جانبها وجهت حكومة شهباز شريف اصابع الاتهام مرارا لحكومة طالبان الافغانية بشأن تقديم دعم تسليحي لطالبان الباكستانية وهو اتهام نفته كابول .

ان حكومة شريف تواجه تحديات كبيرة تتمثل بتعاظم قدرات المعارضة بزعامة رئيس الوزراء المقال عمران خان وبتوسيع حركة تحريك طالبان هجماتها اعتمادا على حاضنة عرقية في منطقة القبائل ودعم تسليحي من شقيقتها الافغانية عبر الحدود .

5- آرمان امروز ..

كتبت صحيفة ارمان امروز في تقريرها (الإمارات تبدأ بالإنسحاب من اليمن )..

في الوقت الذي ابدى فيه رئيس وفد حكومة الانقاذ بصنعاء بمفاوضات السلام محمد عبد السلام امله بقرب انهاءالحرب في اليمن , ازاح عضو المكتب ىالسياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي الستار عن توصل صنعاء والرياض بالفعل لتفاهم بشأن انهاء هذه الحرب وان هناك ترقبا لتحرك السعودية لتنفيذه .

( صنعاء تقول إن هذا التفاهم يشمل العديد من ملفات هذه الحرب وإن العمل به سيكون بمرحلتين , خلال رمضان وبعده )

في هذا الخضم هناك انباء عن بدء الامارات بسحب قواتها من الاراضي اليمنية, وتقول محافل رسمية بصنعاء ان ابو ظبي بدأت بالفعل بسحب قواتها ولكن ما يريده اليمنيون هو خروج القوات الاماراتية بالكامل من كل الاراضي اليمنية بما فيه الجزر اليمنية في البحر الاحمر .