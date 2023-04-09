الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تضبط 4 سفن تحمل 270 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

ايران تضبط 4 سفن تحمل 270 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزكان (جنوب ايران) عن ضبط 4 سفن في مياه الخليج الفارسي تحمل 270 ألف لتر من الوقود المهرب.

العالم - ايران

وقال رئيس عدلية محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، اليوم الاحد: بأمر من الادعاء العام في جزيرة كيش، وفي اطار تنفيذ خطة مكافحة التهريب، تمكنت دورية خفر السواحل في هذه الجزيرة من ضبط أربع سفن تحمل شحنات وقود مهربة على مسافة قصيرة من الشريط الحدودي في مياه الخليج الفارسي.

واضاف: لدى تفتيش هذه السفن تم العثور على اكثر من 270 ألف لتر من وقود الديزل المهرب.

واشار رئيس عدلية محافظة هرمزكان الى ان القيمة التقريبية للوقود المهرب تقدير بأكثر من 81 مليار ريال (1 دولار = 285000 رسميا)، مضيفا: لقد صنع المهربون بمهارة خزانات في الهيكل والجدار تحت السفن ووضعوا الوقود في هذه الخزانات التي تم اكتشافها بيقظة ضباط خفر السواحل.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ضبط سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود في الخليج الفارسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد توقف لعامين... ليبيا تعيد افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط

السيد نصر الله يستقبل وفدا قياديا لـ'حماس' برئاسة هنية

ايران تضبط 4 سفن تحمل 270 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 9 إبريل 2023

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا

الأردن يحذر الإحتلال من تزوير الحقائق حول ما يجري في الأقصى