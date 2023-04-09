ايران تضبط 4 سفن تحمل 270 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

العالم - ايران

وقال رئيس عدلية محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، اليوم الاحد: بأمر من الادعاء العام في جزيرة كيش، وفي اطار تنفيذ خطة مكافحة التهريب، تمكنت دورية خفر السواحل في هذه الجزيرة من ضبط أربع سفن تحمل شحنات وقود مهربة على مسافة قصيرة من الشريط الحدودي في مياه الخليج الفارسي.

واضاف: لدى تفتيش هذه السفن تم العثور على اكثر من 270 ألف لتر من وقود الديزل المهرب.

واشار رئيس عدلية محافظة هرمزكان الى ان القيمة التقريبية للوقود المهرب تقدير بأكثر من 81 مليار ريال (1 دولار = 285000 رسميا)، مضيفا: لقد صنع المهربون بمهارة خزانات في الهيكل والجدار تحت السفن ووضعوا الوقود في هذه الخزانات التي تم اكتشافها بيقظة ضباط خفر السواحل.