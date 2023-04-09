الأركان العامة الايرانية : صياد شيرازي كان مقاتلا شجاعا وقائدا عارفا وعبدا مخلصا 

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان اصدرته الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اليوم الاحد لمناسبة الذكرى الـ 24 لاستشهاد الفريق علي صياد شيرازي على يد زمرة "خلق" الارهابية وقالت: بعد 24 عاما مر على استشهاد هذا القائد الذي كانت بطولاته باسلة وشهادته مظلومة، مازالت خدماته وادواره ونظرته المهنية والعسكرية تجعله شخصية خالدة ونموذجًا أبديًا في القيادة. الحياة المثمرة لقائد القلوب وجندي الإسلام الباسل درس قيم تروي كل صفحة منه اعواما من التضحية والثبات والبطولة والتضحية في سبيل المزيد من اقتدار وشموخ الجمهورية الإسلامية الايرانية والمثل السامية للثورة الإسلامية.

واضاف: كان الشهيد صياد شيرازي من الرجال الشجعان، والذي بجهوده الخالصة في مدرسة الولاية وادائه الدور الفعال والشجاع مترافق مع عبقرية عسكرية خاصة في ساحة المعركة، لم يقطع فقط أيدي الاجانب الطامعين عن تراب البلاد المقدس بل ان ثمرة دمه الطاهر كشفت ايضا عنه الوجه القبيح للإرهاب الدولي.

وتابع البيان: ان الشهيد الفريق علي صياد شيرازي ، كان من منظار الشعب الايراني العظيم، عارفا بسيط العيش وجهاديا ثوريا ووطنيا لديه إيمان راسخ بالقيم السامية للثورة الإسلامية. خصاله الحميدة العميقة هذه جعلت امامي الثورة (الامام الخميني الراحل والامام الخامنئي) يثقان به ثقة كاملة، وان تُسند اليه أصعب المهام والمسؤوليات.

واضاف: ان صياد شيرازي ، كان في تنفيذ واجباته، مقاتلا شجاعا ومثالا بارزا للإباء والتبعية لمقام الولاية الشامخ وكان كذلك قائدا عارفا وعبدا مخلصا في جهاد النفس ومن منظار الشهيد شيرازي فان واجب الجندي تكتسب القيمة حينما يكون قتاله في مسار السنن الالهية والهداية الولائية.

وجاء في البيان ايضا: إن الخصال المميزة والطاقات الحاسمة للشهيد صياد شيرازي جعلت اذناب الاستكبار والمنافقين (زمرة خلق الارهابية) يكنون له الحقد على الدوام.

واضاف: انه في عمليات "مرصاد" (في التصدي لقوات زمرة خلق الارهابية التي توغلت في غرب البلاد بدعم من نظام صدام) الباعثة على الفخر سجل الشهيد صياد شيرازي إلى جانب رفاق السلاح الاخرين المضحين مثل الشهيدين شوشتري وهمداني، نهاية مريرة لجبهة نظام الهيمنة والنفاق الباطلة، والحقت القوات المشاركة في تلك العمليات، من جيش وحرس ثوري وامن داخلي وقوات شعبية، أكبر هزيمة بالعدو.

وتابع: ان عمليات "مرصاد" كانت في تاريخ الثورة الإسلامية ، نقطة انطلاق بناءة نحو إيران قوية ومقتدرة، ومرت قافلة الثورة الإسلامية الايمانية عبر مضائق مختلفة من امثال عمليات "مرصاد" على مدى مسارها التوحيدي ، والآن ، على وشك العبور من منعطف تاريخي يجب اعتبار الشهيد صياد من أهم حاملي رايات هذه الحركة.

وختم البيان: ان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اذ تحيي ذكرى هذا الشهيد الشامخ والرفيع وجميع شهداء إيران الإسلامية، واقتداء بالتوجيهات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) واحياء مقام الشهيد والشهادة، تواصل الطريق الزاخر بالفخر والمستنير للفريق الشهيد علي صياد شيرازي، وبحضورها في الوقت المناسب والحاسم في ساحات الحاجة للثورة والدفاع عن الدين والشرف والعزة الوطنية والاستقلال ووحدة أراضي البلاد، ستستمر في إحباط جبهة الاعداء الخبيثة من تحقيق اهدافهم الشريرة ، وان هذا الاقتدار العسكري النابع من طريق الشهداء كثير السالكين يعد سندا لا بديل عنه للجمهورية الاسلامية.