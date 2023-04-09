صحيفة هآرتس تكشف مخاوف صهيونية من تصاعد المقاومة

العالم - الإحتلال

وقالت صحيفة هآرتس: "التصعيد الأخير أظهر رغبة الأطراف جميعها بما فيها كيان الإحتلال و حماس وحزب الله، بتجنب حرب واسعة، وتركيز تل أبيب على الاحتواء وعدم الانتقال إلى خطوات هجومية كبيرة". وفق قولها.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية أن تبقى حالة التوتر في جميع الاتجاهات خلال الأيام المقبلة وأن تزداد الحساسية بسبب تقاطع الأعياد الدينية لدى المسلمين واليهود والمسيحيين، ليبقى المسجد الأقصى في دائرة بؤرة حالة التوتر وبمثابة حافز رئيسي للتصعيد الحالي. كما جاءت به الصحيفة.

وأوضحت: "لا يزال لدى الشاباك عدد كبير من الإنذارات بشأن هجمات محتملة من الضفة الغربية وفي مناطق الخط الأخضر في المستقبل القريب (..) الجولة الحالية انتهت سريعًا، وردت [إسرائيل] بطريقة محسوبة على إطلاق الصواريخ من غزة ولبنان"، مشيرةً إلى أن حماس وحزب الله ليس لهما مصلحة في حرب واسعة النطاق من هاتين الجبهتين. وفقما كتبت الصحيفة.

ورأت الصحيفة، أن الهجمات الفلسطينية التي تأتي من الضفة الغربية بشكل خاص ستكون الأكثر تأثيرًا في الأيام المقبلة بعد عمليتي الأغوار وتل أبيب، خاصة وأنه يأخذ طابعًا دينيًا أكثر تميزًا على خلفية شهر رمضان وما يجري في المسجد الأقصى.

وفي السياق،مددت سلطات الاحتلال الاغلاق الشامل المفروض على الضفة الغربية واغلاق كافة الحواجز حتى يوم الاربعاء المقبل .

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت، تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية والمعابر مع غزة وإلغاء التسهيلات المدنية المتعلقة بشهر رمضان بسبب الأوضاع الأمنية.

وذكر بيان صادر عن مكتب غالانت أنه قرر تمديد الإغلاق العام على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة حتى مساء اليوم السابع من عطلة عيد الفصح اليهودي ليلة الأربعاء والخميس.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الإنتهاكات والإعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى بالقدس وغزة بعد مواجهات بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

واستأنف المستوطنون اقتحامات المسجد الاقصى منذ ساحات الصباح الاولى اليوم الأحد.