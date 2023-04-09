شمخاني يؤكد على الاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع روسيا

العالم - ايران

وخلال استقبال شمخاني في طهران اليوم الاحد، إيغور ليفيتين، المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية، جرت مناقشة عملية تنفيذ اتفاقيات البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية ، ولا سيما تسريع البدء في تنفيذ ممر "شمال-جنوب".

يذكر انه خلال زيارة ليفيتين لإيران قبل عدة اشهر، اتفق البلدان على أن الجزء المتبقي من الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب ، وهو الخط السككي "رشت – آستارا"، سيتم بناؤه باستثمارات روسية مباشرة.

وعبّر شمخاني في هذا الاجتماع عن ارتياحه لرفع مستوى وحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا على اعتماد سبل مختزلة للاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وتحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي عن المبادرات التي تم الانتهاء منها بين البلدين في القطاع النقدي والمصرفي من أجل تمويل المشاريع المشتركة كنموذج فعال في مجال إحباط العقوبات غير الشرعية التي يفرضها الغرب، وقال: المسار الذي انطلق للحد من تأثير الدولار في التبادلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والذي تنضم إليه الان الكثير من الدول، سيقلل من هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي إلى أدنى حد ممكن.

واعتبر شمخاني استكمال ممر "شمال –جنوب" وتوسيع شركاء الترانزيت بين إيران وروسيا جزءا مهما من المشاريع المشتركة بين البلدين وأضاف: مع الجهود والمتابعة المستمرة من قبل المسؤولين في البلدين ستتم ازالة أي عقبات في طريق تحقيق إرادة قادة البلدين في مجال التنفيذ السريع لهذا المشروع الاستراتيجي الذي له دور حاسم في تغيير هندسة ترانزيت البضائع في المنطقة.

روسيا تعلن استعدادها للاستثمار في قطاعات الصلب والنفط والبتروكيماويات الايرانية

من جانبه اكد المساعد الخاص للرئيس الروسي ايغور ليفيتين، على تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بين روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية في أسرع وقت ممكن ، معلنا استعداد بلاده للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإيرانية ، بما في ذلك الصلب والنفط والبتروكيماويات.

وفي هذا الاجتماع ، قدم ليفيتين تقريرًا عن آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات التجارية والمصرفية والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان روسيا ومع تاكيدها على تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بأسرع وقت ممكن، خاصة في مجال الترانزيت، مستعدة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإيرانية المختلفة التي تشمل الصلب والنفط والبتروكيماويات.

وفي إشارة إلى الزيارات العديدة والمستمرة للمسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين في البلدين، قال ليفيتين: بالإضافة إلى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ، هناك ارضيات مناسبة لعقد اتفاقيات اقتصادية متعددة الأطراف وجذب مشاركة الدول الأخرى في المنطقة في مشاريع اقتصادية مربحة.

وجرت في الاجتماع مناقشة عملية تنفيذ اتفاقيات البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية ، ولا سيما تسريع البدء في تنفيذ ممر "شمال-جنوب".

يذكر انه خلال زيارة ليفيتين لإيران قبل عدة اشهر، اتفق البلدان على أن الجزء المتبقي من الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب ، وهو الخط السككي "رشت – آستارا" (شمال ايران)، سيتم بناؤه باستثمارات روسية مباشرة.