نواب البرلمان الايراني يدعمون تنمية العلاقات مع دول الجوار

العالم - ايران

واشار نائب أهالي مدينة سلمان في مجلس الشورى الاسلامي الى خطاب قائد الثورة الاسلامية الذي القاه في بداية العام الايراني الحالي(بدأ في21 مارس) وتسمية هذا العام بكبح التضخم ونمو الانتاج، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية لبذل الجهود لتحقيق هذا الشعار.

وأكد "يعقوب رضا زادة" أن سماحته أوصى السلطات الثلاث بالعمل لتحقيق هذا الشعار، ودعا الجهاز الدبلوماسي الى تسجيل حضور فاعل على الساحة الدولية لصالح العالم الاسلامي وخاصة ايران الاسلامية.

وتابع قائلا: ان قائد الثورة أشار الى هزيمة اميركا والكيان الصهيوني في كل المجالات الدولية، لذا فإن مجلس الشورى الاسلامي يدعم سياسة الانفتاح والانفراج ازاء دول الجوار وكل الدول في المنطقة، اضافة الى مواصلة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي السلمي الايراني.

ودعا رئيس جمهورية آذربيجان الى التحلي باليقظة والحذر وعدم الوقوع في الفخ الصهيوني والكف عن اطلاق التصريحات السخيفة، مؤكدا أن فرقة واحدة من قوات التعبئة بإمكانها الوقوف بوجه عدة الوية عسكرية آذربيجانية.

وأشار نائب اهالي كلبايكان في البرلمان سيد " مسعود خاتمي " الى الفتنة التي شهدتها ايران في الخريف الماضي، مشيدا بالشعب الايراني المسلم الذي أفشل هذه الفتنة من خلال مشاركته في مسيرات يوم انتصار الثورة الاسلامية وتدبير قائد الثورة سماحة الامام الخامنئي.

أما نائب أهالي مدينة مماكو وجالدران وبلدشت وشوط في البرلمان " محمد علي بور " فقد أشار الى تسمية قائد الثورة الاسلامية العام الايراني الجديد بعام كبح التضخم ونمو الانتاج، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية في ايران الى تظافر الجهود لتحقيق هذا الشعار المهم للغاية.

وأشار النائب الى الحظر الظالم الذي فرضه الاستكبار العالمي ضد الشعب الايراني وقال: ان الدول التي فرضت هذا الحظر كانت تتصور بأن ايران ستركع لها بسبب هذا الحظر، الا ان التوجيهات القيمة لقائد الثورة وصمود الشعب الايراني أفشلا هذه المؤامرة الخبيثة.