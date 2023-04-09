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كنعاني: فشل سياسة إيرانوفوبيا في الجبهة الصهيونية الغربية

كنعاني: فشل سياسة إيرانوفوبيا في الجبهة الصهيونية الغربية
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على أن ربيع النوروز وربيع القرآن الكريم قد تزامنا مع هزيمة سياسة إيرانوفوبيا وتطوير العلاقات مع الدول والأمم المختلفة.

العالم - إيران

وفي تغريدة له اليوم الأحد على تويتر كتب كنعاني: "إن تزامن ربيع النوروز و ربيع القرآن الكريم مع فشل وهزيمة سياسة إيرانوفوبيا وتطوير العلاقات مع الدول والأمم من جهة، واشتداد الأزمة والانقسام الداخلي والاحتجاج الشعبي في الجبهة الصهيونية-الغربية المعادية لإيران، وخيبة أمل الثورة الأجنبية المضادة للثورة الإيرانية من جهة أخرى يؤكدان على زيادة تماسك جبهة المقاومة وقدرتها في المنطقة."

وأضاف مغرداً :" يمكن التنبؤ برؤية سنة سيئة على الكيان الصهيوني وحلفائه من أحداث ربيعها."(يكفيك مما لا ترى ما قد ترى).

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