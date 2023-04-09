شاهد.. الصين تتدرب علی ضرب أهداف دقيقة في تايوان

العالم - أسيا

وبعد التدريب على تطويق كامل الجزيرة في اليوم الاول، شملت تدريبات اليوم الثاني محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد اهداف رئيسية في تايوان والمياة المحيطة بها.

وقال دينغ يونغ وهو جندي في القوة الصاروخية بالجيش الصيني: "لدينا الثقة والقدرة على التعامل مع المواقف المعقدة المختلفة، وتنفيذ المهام القتالية، والتغلب بحزم على أي قوة خارجية والمحاولة الانفصالية من أجل استقلال تايوان".

وبحسب وسائل اعلام صينية رسمية، فقد حلقت عشرات الطائرات الحربية في المجال الجوي المستهدف، بينما نفذت القوات البرية تدريبات على ضربات دقيقة متعددة الأهداف.

وهو ما ايدته وزارة الدفاع التايوانية، باعلانها رصد تسع سفن حربية ونحو ستين طائرة حربية صينية من المقاتلات والقاذفات حول الجزيرة، مؤكدة ان قوات الدفاع الجوي التايوانية في حالة تأهب قصوى وتراقب القوة الصاروخية للجيش الصيني.

تدريبات عسكريّة تأتي في اطار رد بكين على اجتماع رئيسة تايوان تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية الاميركية بالتأكيد على استعداد واشنطن للوفاء بالتزامتها الامنية في اسيا.

واعلنت وزارة الخارجية الأميركية:"نحن واثقون بأن لدينا الإمكانيات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار وكذلك الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالأمن القومي".

وأكدت واشنطن في الوقت نفسه ان قنوات اتصالها مع بكين لاتزال مفتوحة، وتدعو الى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم.