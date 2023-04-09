إيران وروسيا تناقشان زيادة عبور البضائع في بحر قزوين

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وقال بذرباش خلال اجتماع مع ليفيتين مساء أمس السبت: ان التجارة البحرية بين موانئ البلدين، لها سجل تاريخي، إلا أن استخدام قدرة الموانئ النشطة للأطراف في بحر قزوين يمكن اعتباره في تعاون جديد.

وفي إشارة إلى استضافة إيران لأول سفينة شحن روسية "رورو" بعد 21 عاماً في ميناء نوشهر، اعتبر بذرباش مرور السفن بمثابة خطوة كبيرة في التجارة البحرية بين إيران وروسيا، وقال: تعد العقود المبرمة بين إيران وروسيا لبناء السفن في بحر قزوين مهمة، ويمكن أن تعد تطوير"النقل متعدد الوسائط" من التعاون الفعال في مجال النقل.

وأشار إلى الحاجة إلى تطوير التعاون في مجال الطيران بين البلدين، مضیفا: إن توسيع قدرة العبور للطريق البحري عبر ممرات بحر قزوين، بما في ذلك ممرات شرق وغرب بحر قزوين، يمكن أن يكون فعالًا في تقليل حركة المرور البرية الكثيفة في المنطقة القوقاز.

وفي هذا الاجتماع تطرق مساعد الخاص لرئيس الروسي إلى اجتماعات الخبراء وزيارة الوفد الروسي إلى خط سكة حديد رشت - أستارا ودعا البلدين إلى تطوير التعاون في مجال النقل في جميع المجالات.