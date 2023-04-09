الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران وروسيا تناقشان زيادة عبور البضائع في بحر قزوين

إيران وروسيا تناقشان زيادة عبور البضائع في بحر قزوين
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الطرق واعمار المدن الإيراني مهرداد بذرباش مع مساعد الخاص للرئيس الروسي إيغور ليفيتين بشأن تطوير التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق و "النقل متعدد الوسائط" وزيادة عبور البضائع في بحر قزوين.

العالم - إيران

وقال بذرباش خلال اجتماع مع ليفيتين مساء أمس السبت: ان التجارة البحرية بين موانئ البلدين، لها سجل تاريخي، إلا أن استخدام قدرة الموانئ النشطة للأطراف في بحر قزوين يمكن اعتباره في تعاون جديد.

وفي إشارة إلى استضافة إيران لأول سفينة شحن روسية "رورو" بعد 21 عاماً في ميناء نوشهر، اعتبر بذرباش مرور السفن بمثابة خطوة كبيرة في التجارة البحرية بين إيران وروسيا، وقال: تعد العقود المبرمة بين إيران وروسيا لبناء السفن في بحر قزوين مهمة، ويمكن أن تعد تطوير"النقل متعدد الوسائط" من التعاون الفعال في مجال النقل.

وأشار إلى الحاجة إلى تطوير التعاون في مجال الطيران بين البلدين، مضیفا: إن توسيع قدرة العبور للطريق البحري عبر ممرات بحر قزوين، بما في ذلك ممرات شرق وغرب بحر قزوين، يمكن أن يكون فعالًا في تقليل حركة المرور البرية الكثيفة في المنطقة القوقاز.

وفي هذا الاجتماع تطرق مساعد الخاص لرئيس الروسي إلى اجتماعات الخبراء وزيارة الوفد الروسي إلى خط سكة حديد رشت - أستارا ودعا البلدين إلى تطوير التعاون في مجال النقل في جميع المجالات.

روابط ذات صلة

شمخاني يؤكد على الاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع روسيا

نائب الرئيس الايراني: بإمكان ايران وروسيا ان تتحولا الى مركز لتصدير المواد الغذائية في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: حكومة الوحدة الوطنية تهدف خلق بيئة مستقرة للوصول إلى الانتخابات

وفد إيراني سيتوجه إلى السعودية نهاية الأسبوع

ماكرون يحث أوروبا على تقليل الإعتماد على الدولار الأميركي خارج "الحدود الإقليمية"

وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور

نجاة قائد قوات قسد من محاولة اغتيال تركية في مطار السليمانية

كنعاني: فشل سياسة إيرانوفوبيا في الجبهة الصهيونية الغربية