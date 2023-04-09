وفد إيراني سيتوجه إلى السعودية نهاية الأسبوع

العالم - إيران

وقال مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، اليوم الأحد، في تصريح حول الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية وإرسال وفد من إيران إلى السعودية لإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة الإيرانية في الرياض وجدة، إن وفد الجانب الإيراني في وزارة الخارجية ينهي استعدادته واتخذ إجراءاته التنفيذية ونتوقع أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف: "أجرينا مشاورات أولية مع السعودية وإن هذا الوفد سيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سيستقر في جدة والآخر في الرياض وإن شاء الله ستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة ".

وأرسلت وزارة الخارجية السعودية، أمس وفدا فنيا إلى جمهورية إيران الإسلامية للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.

كما تطرق عنايتي إلى اتفاقية النقل الجوي في هذه المحادثة، وأضاف: بناءً على هذه الاتفاقية تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في اطار العلاقات بين إيران والسعودية.