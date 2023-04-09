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قاووق: حزب الله في الموقع المتقدم لنصرة فلسطين وشعبها ومقاومتها 

قاووق: حزب الله في الموقع المتقدم لنصرة فلسطين وشعبها ومقاومتها 
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

جدد عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق تأكيده، أن حزب الله في الموقع المتقدم لنصرة فلسطين وشعبها ومقاومتها وسيبقى إلى آخر الطريق دون تردد، ولا يوجد أي تهديدات تنال من عزمنا أو تكسر إرادتنا.

العالم-لبنان

وقال اليوم الاحد في احتفال في جنوب لبنان أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات متواصلة على المصلين والمعتكفين والأوقاف الإسلامية والمقدسات في القدس الشريف، لا يحتمل ولا يطاق، ومن حق كل الشرفاء في الأمة أن يفعلوا أي شيء نصرة وحماية للمسجد الأقصى.

و أضاف الشيخ قاووق أن كل التضحيات من فلسطين ولبنان وكل محور المقاومة تهون لأجل القدس والأقصى، وهذا واجب إنساني وأخلاقي وديني لا نتردد في القيام به.

وأشار إلى أن: العدو الإسرائيلي يعيش أسوأ أيامه منذ الـ48 بفضل معادلات المقاومة، وبات الكيان الإسرائيلي محاصراً بالنار من الداخل والخارج، وبمعادلة المقاومة في لبنان، بات العدو الإسرائيلي يحسب ألف حساب قبل أن يفكر بالحرب على لبنان، الذي بات البلد الأكثر منعة تجاه التهديدات الإسرائيلية على مستوى المنطقة.

وختم الشيخ قاووق بالقول: فخر للبنان وللمقاومة أن قادة جيش العدو يقرّون بأن جيشهم بات أسيراً لمعادلات حزب الله في لبنان، وفخر للمقاومة ومجد للبنان أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق ليبرمن يقول إن قوة الردع الإسرائيلية تتآكل يوماً بعد يوم أمام معادلات السيد حسن نصر الله.

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