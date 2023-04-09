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حزب الله يدعو للمشاركة في يوم القدس العالمي

حزب الله يدعو للمشاركة في يوم القدس العالمي
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

دعا حزب الله اللبناني للمشاركة الاوسع في يوم القدس العالمي.

العالم_لبنان

وجاء في بيان حزب الله احياء ليوم القدس يوم فلسطين الذي اعلنه الامام الخميني (قدس) فيأخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

واضاف: ندعوكم لتجديد العهد والوعد بتحرير القدس الشريفة و المشاركة في مهرجان الضفة درع القدس الذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام و المسلمين سماحة السيد حسن نصرالله.

الزمان يوم الجمعة 14/4/2023 المكان مجمع سيد الشهداء الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانب اخر ، نظّم تجمع حاشد اليوم الاحد في ساحة التل وسط مدينة طرابلس شمال لبنان تضامنًا مع القدس المحتلة والمرابطين في باحات المسجد الاقصى المبارك.

ودعت مواقف المشاركين المُقاومة للردّ على العدوان بتصعيد الجبهات ردًا على انتهاكات العدو الإسرائيلي للمقدسات.

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