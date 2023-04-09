الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ذكرى 75 من مجزرة لن تغفـر ولـن تنسى..

الجهاد: دير ياسين ستبقى شاهدة على دموية الاحتلال في مجزرة

الجهاد: دير ياسين ستبقى شاهدة على دموية الاحتلال في مجزرة
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الناطـق باسـم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد، إن ذكـرى مجزرة دير ياسين، ستبقى شاهدة على دموية وإرهاب الاحـتلال.

العالم - فلسطين

وأضاف سلمي أن الشعـب الفلسطينـي "لن يغفـر ولـن ينسى مـا حـل به علـى أيـدي عصابـات الاحتـلال المجـرمة، التي قتـلت النسـاء وذبحـت الأطفـال في ديـر ياسيـن وغيـرها من البلـدات الفلسطينيـة".

وأشار إلى أن "فصـول الجرائـم الصهيونيـة لم تتـوقـف، فالعـدوان على شعبنـا لا زال قائمـاً عبر الاحتـلال وكل ما ينتـج عنه من معانـاة وحـرب وتهجيـر وقتـل واعتقـال".

وقال: "رغـم حجـم العدوان والإرهـاب وما اقترفتـه أيدي عصـابات الاحتـلال وجيـشه الإرهـابـي، سيبقـى الشعـب الفلسطينـي فـي أرضـه متجـذراً ومدافعا عنها بكل الوسائل، وستبقى المقاومة أمله وسبيله نحو تحقيق التحرير والعودة".

واختتم بالقول: "مهمـا طـال الزمـان أو قصـر، فـإن القصـاص آت، وسيـدفـع الاحتـلال ثمـن هـذه الجـرائم والمـذابح، فالحقـوق لا تسقـط بالتقـادم".

وقد نفذت مجزرة دير ياسين عصابات "الأرغون وشتيرن" الإسرائيلية، فجر التاسع من أبريل/نيسان 1948؛ لتهجير سكان القرية، وبث الرعب في القرى والمدن الأخرى، وخلفت حسب المصادر الفلسطينية نحو 360 شهيدا.

روابط ذات صلة

حماس: دير ياسين تكشف أن الكيان قائم على المذابح

رئيس لقاء علماء صور: لأوسع تحركات نصرة للمسجد الأقصى 

حماس: ماضون على دربه متمسكون بخيار المقاومة الشاملة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حميدتي: قضية 'أبيي' مع جنوب السودان لا تحتمل التأخير

صادرات ايران من الكهرباء تتجاوز وارداتها

في اتصال هاتفي مع الأسد: رئيسي: النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة

ذكرى 75 من مجزرة لن تغفـر ولـن تنسى.. الجهاد: دير ياسين ستبقى شاهدة على دموية الاحتلال في مجزرة

مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مدى جاهزية مراكز الاقتراع

مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت