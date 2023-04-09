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في اتصال هاتفي مع الأسد:

رئيسي: النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة

رئيسي: النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني حول التطورات في الأراضي المحتلة ان جرائم الكيان الصهيوني علامة ضعف ودليل على مستقبل مشرق واعد لمحور المقاومة.

العالم - إيران

وأكد الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، أثناء تهنئته بشهر رمضان المبارك، أن النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار والكيان الصهيوني.

وأضاف: إن جرائم هذا الكيان دليل على ضعفه ويأسه، وهو دليل على أن المستقبل مشرق وواعد لمحور المقاومة.

بدوره أشار الرئيس السوري بشار الأسد، في هذا الاتصال الهاتفي، وضمن مبادلته التهاني بشهر رمضان المبارك، إلى أربعة عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين وقال: اليوم أخذت بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني تظهر، وهذه هي نتيجة المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني.

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في اتصال هاتفي مع الأسد: رئيسي: النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة

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