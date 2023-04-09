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صادرات ايران من الكهرباء تتجاوز وارداتها

صادرات ايران من الكهرباء تتجاوز وارداتها
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية بأن التبادل الكهربائي للبلاد مع الدول الأخرى كان إيجابيا في العام الإيراني الماضي (إنتهى في 20 آذار/مارس) حيث تجاوزت كمية صادرات البلاد الواردات بمقدار 533 مليون كيلوواط/ساعة.

العالم - إيران

وبلغت صادرات الكهرباء الإيرانية في العام الماضي 4 مليارات و577 مليون كيلوواط/ساعة بحسب إحصائيات شركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتم تصدير معظم الكهرباء الإيرانية المصدرة إلى العراق وأرمينيا وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وتركيا وآذربيجان.

من ناحية أخرى، بلغت كمية الكهرباء التي استوردتها إيران في العام الماضي 4 مليارات و 44 مليون كيلوواط/ساعة وتم استيراد معظمها من تركمانستان وتركيا وأرمينيا وآذربيجان.

ووفقاً للإحصاءات المذكورة، كان ميزان تبادل الطاقة الكهربائية للبلاد مع الدول الأخرى إيجابياً في العام الماضي حيث زادت الصادرات على الواردات بمقدار 533 مليون كيلوواط/ساعة.

وبالتزامن مع أنشطة الحكومة الثالثة عشرة الحالية والتركيز على الدبلوماسية الإقليمية، فإن دبلوماسية الكهرباء مدرجة على جدول الأعمال مع التركيز على التواصل مع الدول المجاورة، ويتم تبادل الكهرباء من خلال تطوير البنية التحتية.

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صادرات ايران من الكهرباء تتجاوز وارداتها

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