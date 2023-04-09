الرئيسان تبون ورئيسي يستعرضان التطورات في فلسطين المحتلة

العالم - الجزائر

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن الجانبين "ناقشا الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، وما يجري فيها من تعدّ وعدوان، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف"، ونوّه البيان إلى ما يمثله ذلك من "استفزاز صارخ، لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين في شهر رمضان الفضيل".

واستعرض الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية، واتفقا على دعمها وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، واتفقا على تبادل الزيارات مستقبلا، وفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية.

وترتبط الجزائر وإيران بعلاقات متميزة، وكلا البلدين عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ووقّع البلدان في 2015، خمس اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين البلدين.