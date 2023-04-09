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تكريم قناة العالم لتغطيتها المسابقات القرآنية في الموصل

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تتردد بين جنبات مساجد الموصل في شهر رمضان المبارك أصداء القُرّاء وهي تصدح بتلاوة آيات القرآن الكريم. الذين يقصدون المساجد لتعلم قراءة القران واقامة مسابقات مرتبطة به، بهدف نشر الثقافة القرآنية في أوساط المجتمع المختلفة وخاصة الشباب.

العالم - مراسلون

وقال الشيخ هاشم الشبكي وهو رجل دين من الموصل:"قراءة آية في الشهر المبارك، تعادل ختم للقرآن في بقية الشهور".

وقال السيد غدير الاعرجي وهو حكم دولي للتجويد والاحكام القرآنية:"في هذه المسابقات لاحضنا وشاهدنا المواهب القرآنية واكتسبنا قراء جدد في مجال تلاوة القرآن وكذلك في حفظ القرآن الكريم".

وقال احمد عباس وهو أحد المشاركين في المسابقة:"شهر رمضان المبارك يشهد امسيات قرآنية متوزعة علی القری الشبكية ومسابقات في مجال القرآن الكريم والفقه الاسلامي والسيرة النبوية وقضية الامام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشريف".

مسجد الموفقية في محافظة نينوى كان حاضناً لتلك الامسيات والمسابقات الرمضانية، وبدعم مباشر من العتبة الحسينية المقدسة مسابقة تحت عنوان على الاعراف.

وقال مسؤول دار القرآن للعتبة الحسينية في الموصل، احمد محمد الحموشي: "انتشرت هذه النشاطات علی محافل قرآنية وختمات قرآنية وجلسات قرآنية ومسابقات قرآنية ونحن اليوم هنا في حفل ختام مسابقة وعلی الاعراف الفرقية الثالثة القرآنية والتي تقيمها العتبة الحسينية المقدسة قسم دار القرآن الكريم".

وفي نهاية المسابقة تم تكريم المتسابقين بهدايا دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة. كما وتم تكريم قناة العالم لتغطيتها المسابقات خلال الشهر الفضيل.

ليالي شهر رمضان المبارك في مدينة الموصل لها نكهة خاصة اذ تنتشر المجالس والمحافل القرآنية اضافة الی الامسيات والمسابقات الثقافية والادبية في عموم مساجد المدينة".

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