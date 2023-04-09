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إندلاع حريق في منشأة تخزين..

تحذيرات بسبب احتمال تصاعد مواد كيماوية سامة في ألمانيا

تحذيرات بسبب احتمال تصاعد مواد كيماوية سامة في ألمانيا
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية اليوم اندلاع حريق في منشأة تخزين، محذرة من احتمال تصاعد مواد كيماوية سامة مع الدخان.

العالم - اوروبا

وأشارت الشرطة إلى احتمال تسرب موادَ سامة في الهواء مع الدخان، وقامت الشرطة بإجلاء 140 شخصا من منطقة مجاورة.

من جهة أخرى قال شهود عيان إن سحابة من الدخان تتحرك صوب وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية من مدينة زيغن بأنه الحريق اندلع فجر اليوم، في الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي، في مستودع متجر شاحنات كبير في هامبورغ، ويبدو أنه كان يجتوي على مواد خطرة، لذا كان هناك دخان كثيف وتحذيرات.

وتابعت المصادر، فإن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من الاقتراب من الحريق واستخدموا مواد خاصة للتمكن من الوصول إلى المنطقة للسيطرة على الحريق، وكانت هناك تحذيرات للسكان من الخروج المنازل وضرورة إغلاق النوافذ.

وهناك حديث حول أن تلك المواد تضم كبريت الهيدروجين أو بعض المواد الخطرة على السكان، وسط تحذيرات من أن السحابة تتجه إلى مركز هامبورغ، وهو ما يثير قلق السلطات المحلية.

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إندلاع حريق في منشأة تخزين.. تحذيرات بسبب احتمال تصاعد مواد كيماوية سامة في ألمانيا