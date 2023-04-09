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بالفيديو.. الرئيس المشاط يستقبل الوفدين العماني والسعودي في صنعاء

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي محمد المشاط، ، اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء الوفدين العماني والسعودي.

العالم - اليمن

وخلال اللقاء رحب الرئيس المشاط بالوفدين العماني والسعودي، معبراً عن امتنان الشعب اليمني لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.

وأكد الرئيس المشاط الموقف الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.

من جانبه أكد رئيس الوفد السعودي، الشكر للأخوة في سلطنة عمان الشقيقة على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن.

حضر اللقاء رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، ونائب رئيس الوفد الوطني ،الفريق الركن جلال الرويشان، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات، اللواء عبدالحكيم الخيواني، ونائب وزير الخارجية، حسين العزي، وعضو الوفد الوطني، عبدالملك العجري، ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية، اللواء عبدالله يحيى الرزامي.

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