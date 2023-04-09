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بريغوجين: قوات كييف تجهّز 200 ألف مقاتل للهجوم المضاد

بريغوجين: قوات كييف تجهّز 200 ألف مقاتل للهجوم المضاد
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف تجهز 200 ألف مقاتل لشن هجوم مضاد على الجيش الروسي، مؤكدا ضرورة عدم الاستهانة بالعدو.

العالم-اوروبا

وقال بريغوجين: "حشدوا حوالي 200 ألف فرد، ووفقا لبعض المصادر، قد يصل قوام الحشود 400 ألف فرد... لا يمكن الاستهانة بهذه القوة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن القيادة الأوكرانية اضطرت لنقل قوات النخبة التي كانت قد أعدتها للهجوم المضاد الذي طال الحديث عنه، إلى أرتيوموفسك.

وأدى ذلك إلى خسارة استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، التي سعت للاحتفاظ بأفضل قواتها العسكرية المدربة والمجهزة للهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وأكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، وستكون الفرصة متاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه، مهما حشد من قوات، ومهما كان حجم الدعم الغربي له.

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بريغوجين: قوات كييف تجهّز 200 ألف مقاتل للهجوم المضاد

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