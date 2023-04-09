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سيناتور أمريكي يحذر من هجوم إرهابي على الولايات المتحدة على غرار 11 سبتمبر

سيناتور أمريكي يحذر من هجوم إرهابي على الولايات المتحدة على غرار 11 سبتمبر
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مهد الطريق لهجوم إرهابي ثان على الولايات المتحدة على غرار اعتداء 11 سبتمبر 2001.

العالم-الامريكيتان

وقال غراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "في رأيي، ما حدث في أفغانستان خلال حكم بايدن هو أنه مهد الطريق لهجمات 11 سبتمبر أخرى".

وذكر السيناتور الأمريكي مشيرا إلى ممثل عن الجيش الأمريكي، أنه يمكن أن تتعرض الولايات المتحدة للهجوم دون سابق إنذار من قبل إرهابيين من أفغانستان في الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف: "عندما تخبركم إدارة بايدن أنه لا يوجد إرهابيون في أفغانستان، فإنهم يكذبون".

وشدد على أن تقرير البيت الأبيض الأخير يشير إلى اكتمال المهمة في أفغانستان والقضاء على "كل التهديدات الإرهابية" في هذا البلد، وهذا لا يتطابق مع الواقع.

وخلص إلى أن "هذا التقرير هو محاولة من جانب إدارة بايدن لإبعاد اللوم عنها".

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