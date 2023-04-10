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المغرب العربي والإنتخابات الموريتانية تتصدر المشهد

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

في الجزء الاول والثاني من برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تم التطرق الى، تعهد السلطات الموريتانية بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية والبلدية.

العالم – المغاربية

كما تطرق البرنامج إلى دخول تونس حالة الطوارئ المائية واجراءات لتفادي الكارثة وانباء عن تعديل حكومي في المغرب لتخفيف الاحتقان الاجتماعي ورفض الجزائر أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل بالاضافة الى النشاط في المسار الأمني والتقارب بين القادة العسكريين في شرق ليبيا وغربها.

وبشأن الانتخابات الموريتانية فقد أكدت الاحزاب أنها شاهدت ضعفا من قبل الجهات الرسمية لإجراء الانتخابات بشفافية مؤكدين أن هذا الضعف يجب الانتباه اليه اليوم لكي لا يؤثر على الانتخابات المقبلة.

المحللون السياسيون في مريتانيا يقولون أن الانسحابات الاخيرة التي شهدتها بعض الاحزاب في الآونة الأخيرة منها ما هو وارد ومنها حدث نتيجة عجز في فهم الساحة السياسية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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