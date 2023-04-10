التجاذبات بين الرئيس والمعارضة في تونس – الجزء الثاني

العالم – المغاربية

وعلى الرغم من استئناف سعيد نشاطه بعد أيام من الغياب فإن تداعيات ذلك مازالت حاضرة وفي حين تتحين المعارضة فرصة لازاحة الرئيس عن صدارة المشهد السياسي، أوضح سعيد انه لا يفكر في الترشح لولاية ثانية لكنه أبقى باب التكهنات مفتوحا بقوله انه لن يسلم تونس لأشخاص غير وطنيين على حد تعبيره. فإلى أين تمضي تونس في ظل التجاذبات المستمرة والخلافات المتصاعدة؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش التجاذبات بين في تونس بين الرئيس والمعارضة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..