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التجاذبات بين الرئيس والمعارضة في تونس – الجزء الثاني

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

تتضخم الازمة السياسية في تونس.. تجاذبات لا تهدأ بين الرئيس قيس سعيد من جهة والمعارضة من جهة أخرى.

العالم – المغاربية

وعلى الرغم من استئناف سعيد نشاطه بعد أيام من الغياب فإن تداعيات ذلك مازالت حاضرة وفي حين تتحين المعارضة فرصة لازاحة الرئيس عن صدارة المشهد السياسي، أوضح سعيد انه لا يفكر في الترشح لولاية ثانية لكنه أبقى باب التكهنات مفتوحا بقوله انه لن يسلم تونس لأشخاص غير وطنيين على حد تعبيره. فإلى أين تمضي تونس في ظل التجاذبات المستمرة والخلافات المتصاعدة؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش التجاذبات بين في تونس بين الرئيس والمعارضة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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