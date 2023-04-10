تركيا تنتقد رسو غواصة أمريكية في قبرص: لن تسهم في حل قضية قبرص

العالم - تركيا

وقالت الخارجية التركية في بيان إنه "كما تم التأكيد مرارا مع جمهورية شمال قبرص التركية، فإن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة على حساب الإخلال بالتوازن في جزيرة قبرص وتشجيع الإدارة القبرصية الرومية على التسلح لم يساهم بأي شكل من الأشكال في استقرار المنطقة وإيجاد حل عادل ودائم للقضية القبرصية".

ودعا البيان الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذه السياسات مرة أخرى.

وأضاف البيان "نريد التذكير بأن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح جهورية شمال قبرص التركية في جميع الشروط والظروف، في إطار المسؤولية الممنوحة لها كبلد ضامن".

وكانت الغواصة الأمريكية "يو إس إس سان خوان" رست في ميناء ليماسول القبرصي الجنوبي يوم 3 أبريل، وزار رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس الغواصة يوم الخميس.

وأشادت السفيرة الأمريكية لدى قبرص جولي فيشر بوصول السفينة ووصفتها بأنها "دليل واضح على التزام الولايات المتحدة وقبرص بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتمثل "جمهورية شمال قبرص التركية" ثلث مساحة الجزيرة، ولا تعترف بها أي جهة دولية سوى تركيا، وهي تحتفظ بقوة عسكرية قوامها 35 ألف جندي، وفق ما أفاد موقع greekcitytimes اليوناني.