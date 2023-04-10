الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجیة الايرانية : أميركا تتحرك ضد إرادة شعوب منطقة غرب آسيا

الخارجیة الايرانية : أميركا تتحرك ضد إرادة شعوب منطقة غرب آسيا
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن النظام الأميركي يتحرك في اتجاه مخالف لإرادة شعوب المنطقة من خلال التحريض على الحروب المتناوبة وإشاعة عدم الاستقرار والخلافات في منطقة غرب آسيا.

العالم - ايران

وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر: الاعلان الدوري عن أخبار تتعلق بنشر غواصات أو حركة سفن أو نشر طائرات قاذفة في غرب آسيا، في الوقت الذي تكون فيه المعادلات الجديدة للمنطقة جاهزة لبلورة نظام جديد وعدم الحاجة إلى قوات عسكرية من خارج المنطقة، يعد جزءا من محاولات الحكومة الاميركية للتغطية على وتيرة تضاؤل قدرتها في العالم.

وأضاف: "لقد تحرك النظام الأميركي في اتجاه مخالف لإرادة شعوب المنطقة بإثارة الحروب المتناوبة وتصعيد حالة عدم الاستقرار والخلافات في منطقة غرب آسيا".

وقال كنعاني: "من الافضل لواشنطن أن تفهم بشكل واقعي الحقائق الجديدة وتتجنب محاولة التدخل في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي في مسار مصالح الكيان الصهيوني المهتز".

روابط ذات صلة

محاولة لتعكير أجوائها.. أمريكا ترسل غواصة نووية للشرق الأوسط

البحرية الأمیركية ترسل غواصة نووية إلى الشرق الأوسط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني: أعمل 17 ساعة باليوم لأن العراقيين يستحقون الخدمة

بالفيديو.. 13 إصابة إثر مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام مخيم العين بنابلس

تركيا تنتقد رسو غواصة أمريكية في قبرص: لن تسهم في حل قضية قبرص

هذا العام .. ايران تكتفي ذاتيا من الأرز

الخارجیة الايرانية : أميركا تتحرك ضد إرادة شعوب منطقة غرب آسيا

مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال + فيديو