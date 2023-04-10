الهجرة غير الشرعية – الجزء الثاني

العالم - نوافذ

تطرق برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا الى الهجرة غير الشرعية وتداعياتها في المستقبل.

الباحث في القضايا الإقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي إن الهجرة من بلد الى بلد هي موجودة عبر التاريخ لأسباب مختلفة.

وأضاف أن اسباب الهجرة تكمن في طلب العلم والسياحة والرزق والعمل مشيرا الى انه منذ ما يسمى بالربيع العربي ونتائجه السلبية في معظم المجتمعات العربية التي لم تستقر لغاية اليوم بدأت الهجرة تتكاثر.

وأشار أن الهجرة أمر يرتبط بسوء الأوضاع الاجتماعية وليس بحثا عن علم وأمان والأمل بعد فقد الناس ثقتهم بعودة الوضع الاجتماعي على ما كان عليه قبل الازمات التي شهدتها دول المنطقة.

الدكتور طلال عتريسي اضاف أن الذين يهاجرون بالمراكب يعرفون تماما بأن المركب غير آمن ولكنهم يغامرون ويخاطرون بحياتهم وحياة أولادهم لأنه يعتبر البقاء في المكان نفسه فاقد للأمل وإن المغامرة قد تجذب له الأمل أو التوقع بحياة أفضل.

من جهته قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود إن السبب الأول للهجرة من الوطن هو فشل الحكومات في إدارتها للأمور وتقديم أي أمل لهؤلاء الشباب المهاجرين.

وأضاف أن هناك استطلاعات للرأي مخيفة تصل الى خمسة واربعين بالمئة من الذين استطلعوا انهم يفضلون ويرغبون وحتى يخاطرون بالهجرة الى خارج الأوطان.

وأكد أن فشل الحكومات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي هو سبب الهجرة ولابد للحكومات أن تعالج هذه الأخطاء لكي تحد من ظاهرة الهجرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

د. طارق عبود – باحث في العلاقات الدولية

إدريس احميد – ناشط ليبي