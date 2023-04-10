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شاهد.. حناجر المغاربة تصدح بكفى لغلاء المعيشة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

شهدت مختلف المدن المغربية وقفات احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وضعف القدرة الشرائية للمواطن. فيما تسعى الحكومة الى ايجاد حلول سريعة للأزمة الحالية.

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. الغلاء، هو ما أخرج هؤلاء إلى الميادين والساحات، بالعاصمة، وما جاورها من مدن، وعلى مبعدة مسافات منها، حناجر مغاربة صدحت وهتفت بقول كفى لغلاء المعيشة في واقع يؤلمه الجوع.

ولم تُزح الأصوات عن بعضها قبيل سويعات فقط من الاحتجاج، بالعشرات هم لبوا نداء الجبهة الاجتماعية المغربية، في خمسين مدينة وزيادة.

هذا التآلف الحقوقي من نقابات وجمعيات محلية لم يتردد في رفع مطلبه للحكومة المغربية من أجل معاقبة المضاربين ومحتكري السلع حد وصفه.
وحلقة الوسطاء هذه كانت سطرا عريضا في اجتماعات عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، آخر الأسبوع، مع ممثلي القطاع الزراعي، أمام أعين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الزراعة.

لقاء بنقاش مطول مستفيض، يصفه ممثلو القطاع من جمعوين ومنتجين ونقابيين، نقاش منح بطاقة الأسبقية للسوق الداخلية، وبعدها التصدير، يقولون.

وما تعيشه سوق الغذاء المغربية، من منطلقهم، وليدُ زمن كورونا، ومواسم الجفاف، والحرب الروسية الأوكرانية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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