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كنعاني: الوفد الايراني سيتوجه خلال الايام القادمة الى السعودية لتفعيل السفارة الايرانية والقنصلية بهذا البلد

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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