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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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كنعاني: موقفنا من التحركات العسكرية في سورية واضح وان الاعتداءات الاسرائيلية تعتبر انتهاكا للقوانين الدولية
كنعاني: زيارة سلطان عمان الى إيران ستتناول العلاقات الثنائية والدولية
كنعاني: نشجب الحادث الارهابي على الحدود مع باكستان ونرفض أي استغلال للاراضي الايرانية
كنعاني: بخصوص اذربيجان نؤكد ضرورة اللجوء الى الحوار وتجنب القضايا الخلافية
كنعاني: علاقاتنا مع اذربيجان مهمة بالنسبة لنا ونحن نؤكد على المصالح المشتركة
كنعاني: علاقاتنا مع الكثير من الدول الاوروبية جيدة
كنعاني: على اوروبا ان تختار مسارها في علاقاتها السياسية
كنعاني: الحكومة الثالة عشر ومنذ تشكيلها ركزت على العلاقات الاقليمية وان الجهاز الدبلوماسي بذل جهودا كبيرة
كنعاني: الوفود الايرانية سافرت الى البحرين وكانت الحوارات ايجابية
كنعاني: ايران قبلت بتشيد جسرا على نهر اروند بين ايران والعراق
كنعاني: بخصوص اذربيجان نؤكد ضرورة اللجوء الى الحوار وتجنب القضايا الخلافية
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش
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