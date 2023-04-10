الخارجية الإيرانية: نشهد صحوة في الأمة الإسلامية

العالم - ايران

وقال كنعاني ان ايران حققت نجاحات كبيرة في سياستها الخارجية وفي مجال العلاقات مع جيرانها ودول اخرى واضاف أن الوفد السعودي وصل إلى إيران قبل يومين ، ويتابع إعادة فتح السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد ، وسيغادر الوفد الإيراني قريباً إلى السعودية.

واشار إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامیة بشأن السياسة الخارجية بمناسبة حلول العام الإيراني وأضاف: ان سماحته اوصى بزيادة النشاط في السياسة الخارجية والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في العالم مضيفا نأمل أن نتمكن من تلبية توصياته بأقصى جهد ممكن.

واضاف أن الوفد السعودي وصل إلى إيران قبل يومين ، ويتابع إعادة فتح السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، وسيغادر الوفد الإيراني قريباً إلى السعودية.

وأشار إلى آخر المستجدات في فلسطين وقال: على الرغم من أن الكيان الصهيوني يعاني من أزمات داخلية كثيفة والتوترات الداخلية والانقسام السياسي والاجتماعي الواسع الذي نشهده في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنه لا يزال یسعى وراء نقل الأزمة من الأراضي المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية ومناطق أخرى في المنطقة ویری کنعاني أن هذه التصرفات تعود إلی الطبيعة الإجرامية للکیان.

وأشار إلى الاعتداءات الجديدة التي يشنها الکیان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وخاصة غزة ، وأدان الأعمال الإرهابية لهذا النظام في الضفة الغربية.

وقال : لقد ارتكب هذا الکیان عملاً إجرامياً وعدائياً ضد سيادة سوريا وقال إن قیام الکیان الصهیوني بالتعدي والإساءة والتدنيس للمقدسات المسلمين، وخاصة المسجد الأقصى ، أثبت مرة أخرى أن الکیان لن يفوت أي فرصة لمواصلة أعماله العدوانية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وضد دول المنطقة والدول المجاورة.

وذكر أننا نشهد اليوم صحوة الأمة الإسلامية، مضيفاً: اليوم نشهد المزيد من الاهتمام من قبل الدول والحكومات الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال في اليوم العالمي للقدس سنشهد نزول الشعوب الاسلامية والحرة الى الشوارع دعما للشعب الفلسطيني.

وأضاف في الأيام الأخيرة ، شهدنا عقد اجتماعات وتجمعات جيدة للغاية في عدد كبير من البلدان في مناطق جغرافية مختلفة ، ومنها في أوروبا وحتى في أمريكا ونحن على يقين بأننا سنشهد في الأيام المقبلة عقد مثل هذه اللقاءات والتجمعات الرائعة تكريما بمبادرة الإمام الخميني (ره) لتسمية آخر جمعة من شهر رمضان بيوم القدس العالمي ، وكذلك في إدانة جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

واضاف ان الشعب الايراني سيسجل مشاركة كبيرة في مسيرات يوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني.

يتبع..