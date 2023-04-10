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كنعاني: موقفنا من التحركات العسكرية في سورية واضح وان الاعتداءات الاسرائيلية تعتبر انتهاكا للقوانين الدولية

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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