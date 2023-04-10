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بالفيديو.. شهيد وإصابات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون، في اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر بأريحا.

العالم - فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية، إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما أعلن الهلال الأحمر، لاحقاً عن نقل إصابة بالرصاص الحي في الرأس.

وقال موقع 0404 العبري، إن تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتلت الأسطح ونشرت القناصة بمخيم عقبة جبر بأريحا، فيما أغلقت شارع القدس ومنعت المرور منه.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن اقتحام الجيش الصهيوني لمخيم عقبة جبر بأريحا يهدف إلى اعتقال من وصفتهم بـ”المطلوبين”؛ بدعوى نيتهم التخطيط لتنفيذ عملية، وقالت إنه لا علاقة له في عملية إطلاق النار التي نفذت في الأغوار يوم الجمعة الماضي.

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بالفيديو.. شهيد وإصابات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا

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