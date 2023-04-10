الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ حسن البغدادي: لا حلّ إلا بالحوار القائم على البحث عن مصلحة لبنان

الشيخ حسن البغدادي: لا حلّ إلا بالحوار القائم على البحث عن مصلحة لبنان
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي أنّ "الدماء الطاهرة التي سفكها النظام العراقي البعثي البائد وخصوصا جريمته الكبرى بحقّ المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر، أضاءت الطريق أمام الشعب العراقي في محطات مختلفة وظهرت أهمّ ثمارها في مقاومة الاحتلال الأميركي والإرهاب التكفيري

العالم - لبنان

واضاف الشيخ البغدادي: فكل ما تحقّق من إنجازات كان ببركة هذه الدماء وهذا المداد، فالعراق الذي أراده الأميركيون أن يكون معبراً لتحقيق مشروعهم من خلال إسقاط الأنظمة وتقسيم المنطقة لم يتحقق، وإذ بالعراق يُصبح قلب محور المقاومة النابض وباتت البلاد المستهدفة كياناً متماسكاً، ولم يعد بالإمكان استهداف منطقة دون أخرى".

وأضاف: "هناك ترابط بين الساحات وإجماع على الدفاع عن مقدّسات المسلمين، لذلك ما حدث في المسجد الأقصى من ممارسةٍ وحشية ضد المصلّين استفزّ مشاعر المسلمين فكانت هناك إدانة واسعة، وشعرت "إسرائيل" بجدية المواجهة لهذا الظلم، وأنّ الأمة لن تتفرّج عليهم، فالمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية هي مسؤوليتنا جميعاً وليس من مسؤولية الشعب الفلسطيني لوحده".

وختم البغدادي: "كلام بعض المسؤولين عن الوضع اللبناني يدعو للاشمئزاز، سيما أولئك الذين لم يفكروا للحظة واحدة بمصلحة بلدهم ولا يعنيهم ألم الناس وجوعهم ومرضهم، وما يهمّهم هو أن ترضى أميركا عليهم وينفذوا أجندتها المليئة بالكراهية والأحقاد، لذا عليهم أن يعلموا أنّ لبنان العزيز القوي الذي نهض ببركة مداد العلماء ودماء الشهداء لن يخضع لهم، لذا فالحل الوحيد يكون بالعودة إلى داخل الوطن والحوار الجدّي على مصلحة البلد كي نخرج من المأزق المعيشي ونضع الأمور على السكّة الصحيح".

روابط ذات صلة

العدوان الهمجي على المصلين بالمسجد الأقصى لا يمكن السكوت عنه

الشيخ البغدادي: البعض يبني سياساته على سراب وقواعد مهترئة

حزب الله: سيبقى محور المقاومة على قوته وتماسكه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ حسن البغدادي: لا حلّ إلا بالحوار القائم على البحث عن مصلحة لبنان

شاهد.. مدمرة أميركية تنفذ عملية في بحر الصين الجنوبي وبكين تندد

بالفيديو.. شهيد وإصابات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا

ماكرون يدعو أوروبا لـ"الإستيقاظ" ورفض التبعية لأمريكا.. ماذا يجري؟!

إصابتان برصاص الاحتلال الاحتـلال يحاصر عدداً من الشبان داخل أحد المنازل في مخيم عقبة جبر

تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي