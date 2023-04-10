شاهد.. المستجد في هتك حرمة المسجد الاقصى المبارك

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، "فارس الصرفندي"، إن المسجد الاقصى يشهد عملية اقتحامات كبيرة بدأت منذ صلاة الفجر الاولى لليوم الاثنين، مع تشديد الاجراءات على الرفلسطينيين للوصول الى المسجد الاقصى المبارك.

وأضاف، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الاقصى المبارك منذ ساعات الفجر الاولى لليوم الاثلاثاء زاد على 1300 مستوطن.

واشار مراسل العالم الى قوات الاحتلال اغلقت بلدة حوارة بشكل كامل حيث منع دخول الفسطنيين والصحفيين الى البلدة تمهيدا لانطلاق مسيرة للمستوطنين من هذه البلدة.

وحول ردود الافعال، قال مراسلنا، إن الفصائل الفلسطينية تدعو الى التصدى الى هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تقول فيه السلطة الفلسطينية بانه حان الوقت لحماية دولية للشعب الفلسطيني امام اعتداءات كيان الاحتلال، لافي حين تبقى ردود الفعل العربية ومستنكرة ليس اكثر.

يأتي هذا في ظل اقتحامات مستمرة للأقصى المبارك منذ أيام، والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله بحجة الأعياد اليهودية، أدت اصابة عشرات الفلسطينيين بالغازات الخانقة والرصاص المطاطي.كما قامت قوات الاحتلال باعتقال المئات منهم، واقتحم جنود الاحتلال ايضا مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة. وأعلن جيش الاحتلال اصابة ضابط وجندي اسرائيليين بنيران مقاومين في نابلس مساء أمس.