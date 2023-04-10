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لدى استقباله وزير داخلية السودان والوفد المرافق له..

رئيس جمهورية العراق: قطعنا شوطا جيدا في ترسيخ الأمن واالستقرار

رئيس جمهورية العراق: قطعنا شوطا جيدا في ترسيخ الأمن واالستقرار
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن العراق قطع شوطاً جيداً في ترسيخ أمنه واستقراره.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،استقبل في قصر بغداد، وزير داخلية جمهورية السودان الفريق أول عنان حامد محمد والوفد المرافق له".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، بحث توطيد العلاقات الثنائية بين العراق والسودان"، مبيناً، أن "المنطقة عانت من مشكلات الأمن والاستقرار، مشدداً "على أهمية التعاون الأمني بين بلدان المنطقة".

وأشار إلى أن "العراق قطع شوطاً جيداً في ترسيخ أمنه واستقراره، وهناك تفاهمات بين الأطراف السياسية".

بدوره، أعرب وزير داخلية جمهورية السودان الفريق أول عنان حامد عن "رغبة بلاده في تعميق العلاقات مع العراق"، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".

وبيّن، انه "تم بحث الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الإقليمي لمكافحة المخدرات الذي من المؤمل أن ينعقد قريبا".

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