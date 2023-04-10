النزاهة تستدعي تستدعي محافظ الأنبار بتهمة 'الإضرار بالمال العام'..

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وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت أمراً باستقدام محافظ الأنبار الحالي، في قضيَّـة المخالفات والخروقات المرتكبة في مُديريَّـة التسجيل العقاري بالأنبار".

وأضاف البيان، أن "أمر الاستقدام صدر بحق المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي؛ جرَّاء الإضرار عمداً بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عددٍ من المتنفذين في المحافظة".

وأعلنت الهيئة في الرابع من نيسان تنفيذ عملية كبرى واستثنائية في مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على المدير وعددٍ من المسؤولين والمُوظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويَّات المُزوَّرة العائدة لإحدى النقابات، والتحرُّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافاً للقانون، فيما تمكَّن فريق الهيئة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع المحافظة؛ لتورطه في القضية ذاتها.