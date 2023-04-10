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العمليات المشتركة العراقية: لا توجد 'للتحالف الدولي' أي ضربات جوية ضد 'داعش' بالعراق

العمليات المشتركة العراقية: لا توجد 'للتحالف الدولي' أي ضربات جوية ضد 'داعش' بالعراق
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن عصابات "داعش" الإرهابية تعاني من ضغط كبير، وقدراتها المادية والإدارية والقتالية أصبحت مجردة، وفيما أعلنت قرب دخول طائرات T50 الخدمة في العراق، أشارت إلى عدم وجود أي ضربات جوية "للتحالف الدولي" ضد إرهابيي "داعش" في البلاد حالياً.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "عصابات داعش الإرهابية، تعاني من ضغط كبير من قبل القوات الأمنية"، مبيناً أن "الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع خلية الاستهداف قام بتجريد العصابات من القدرات المادية أو الإدارية وحتى القتالية".

وأضاف الخفاجي: "تمكَّنّا من مطاردة العصابات وضرب أعقد المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها"، مشيراً إلى أن "العصابات الإرهابية ما زالت تحاول إعادة نشاطها في بعض المناطق، إلا أن ضغط القوات الأمنية حرمه من التواجد أو القيام بأي عملية".

وأكد، أن "جميع العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية تتم عبر سلاح القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طائرات F16 وL159، ولا توجد للتحالف الدولي أي ضربات حالياً"، لافتاً إلى أن "طائرات T50 ستدخل الخدمة قريباً، لاسيما أنها تحمل إمكانيات وقدرات عاليتين".

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العمليات المشتركة العراقية: لا توجد 'للتحالف الدولي' أي ضربات جوية ضد 'داعش' بالعراق

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