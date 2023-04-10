كيف تآكلت قوة الردع الاسرائيلية بعد صورايخ لبنان وغزة وسوريا؟

فقد ركز اعلام العدو ومواقع التواصل الاسرائيلية اولاً على الصدمة التي ضربت الصهاينة بعد اطلاق الصواريخ من لبنان وغزة وسوريا، والتي اربكت الاحتلال برمته وادخلته في ذهول.

وثانياً الظهور الضعيف للكيان في الرد على صواريخ لبنان وغزة وسوريا خوفاً من انزلاقه الى حرب واسعة يكون فيها الخاسر بعد تآكل قدرته على الردع. وثالثاً الانتقادات الواسعة لنتنياهو وحكومته التي فقدت السيطرة من خلال التعامل مع الاحداث الاخيرة.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف البرنامج الباحث السياسي الدكتور مصطفى اللداوي.

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