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ا.ف.ب: مقتل المستوطنة الاسرائيلية التي اصيبت في عملية الاغوار يوم الجمعة الماضية

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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