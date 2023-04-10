العميد فدوي يشيد بدور الشهيد صياد شيرازي في الدفاع عن الثورة الاسلامية

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وقال العميد فدوي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ 24 لاستشهاد الفريق علي صياد شيرازي: ان الشهيد صياد شيرازي عمل منذ البداية للدفاع عن الثورة ، وهذا الدفاع كان لدرجة أن البعض مثل بني صدر، أقالوه من الجيش. بعد هروب بني صدر عاد صياد شيرازي إلى الجيش وأصبح مصدرًا للخير بالمسؤوليات التي تولاها. بعد اندلاع الحرب كان الشهيد صياد شيرازي مثالاً لمسؤولي الدفاع المقدس في الجيش.

واضاف: كانت لي علاقة ودية مع الشهيد صياد شيرازي منذ العام 1983 ، ولفترة من الوقت تعاونت معه بشكل مباشر في المعسكر الذي كان الشهيد صياد شيرازي مسؤولاً عنه ، وكنت في مهمة عندما سمعت خبر استشهاده.

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري: عندما يكون لدى شخص مثل هذه السيرة في الحياة ، فهو نموذج يحتذى به من قبل الشباب والأجيال القادمة. لهذا السبب فإن إحياء ذكرى الشهداء عمل مهم ويؤكد عليه ايضا قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي).

وقال العميد فدوي: إن الفريق علي صياد شيرازي وسّع النجاح في الشؤون العسكرية وحوله إلى قدرة في جبهة الحق للثورة الإسلامية ، وهذا حدث مهم.

يذكر ان الفريق الشهيد علي صياد شيرازي كان من قادة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد خلال الفترة من 1980 الى 1988)، واستشهد يوم 10 نيسان عام 1999 في عملية اغتيال على يد عناصر زمرة "خلق" الارهابية.