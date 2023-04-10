سقوط طائرة مسيرة 'مفخخة' شمالي دهوك العراقية

العالم - العراق

وقال المصدر ، إن الطائرة كانت مفخخة دون معرفة الجهة التي انطلقت منها، أو موقع استهدافها.

واوضح المصدر ان التحقيقات جارية من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة هوية الطائرة .

وأفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بنجاة قائد ما تسمى "قوات قسد" من محاولة اغتيال بطائرة تركية في مطار السليمانية الدولي.

وقال المصدر، إن "قائد قوات قسد "مظلوم عبدي"، نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة تركية بدون طيار في مطار السليمانية الدولي".



واضاف أن "عبدي كان ينوي العودة الى مطار قامشلو في شمال سوريا واستهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية الدولي".



واوضح ان "قائد قوات قسد عاد إلى شمال سوريا دون وقوع أي إصابات".