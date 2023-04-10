الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط طائرة مسيرة 'مفخخة' شمالي دهوك العراقية

سقوط طائرة مسيرة 'مفخخة' شمالي دهوك العراقية
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

افاد مصدر امني عراقي، اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة في قرية بوتيا شمال محافظة دهوك.

العالم - العراق

وقال المصدر ، إن الطائرة كانت مفخخة دون معرفة الجهة التي انطلقت منها، أو موقع استهدافها.

واوضح المصدر ان التحقيقات جارية من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة هوية الطائرة .

وأفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بنجاة قائد ما تسمى "قوات قسد" من محاولة اغتيال بطائرة تركية في مطار السليمانية الدولي.

وقال المصدر، إن "قائد قوات قسد "مظلوم عبدي"، نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة تركية بدون طيار في مطار السليمانية الدولي".

واضاف أن "عبدي كان ينوي العودة الى مطار قامشلو في شمال سوريا واستهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية الدولي".

واوضح ان "قائد قوات قسد عاد إلى شمال سوريا دون وقوع أي إصابات".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العمليات المشتركة العراقية: لا توجد 'للتحالف الدولي' أي ضربات جوية ضد 'داعش' بالعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة : 940 اصابة و39 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

العميد فدوي يشيد بدور الشهيد صياد شيرازي في الدفاع عن الثورة الاسلامية

مجلس خبراء القيادة يدعو المواطنين الايرانيين للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي

شكري في اتصال مع بيدرسون: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية وإنهاء التدخل الخارجي فيها

سقوط طائرة مسيرة 'مفخخة' شمالي دهوك العراقية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-04-2023